Эксперимент по авторизации в соцсетях через «Госуслуги» продлили

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Срок проведения эксперимента по осуществлению идентификации и аутентификации пользователей информационных ресурсов продлен по 31 декабря 2023 года. Такое распоряжение содержится в постановлении кабмина от 14 мая 2022 года № 874.

Правительство приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года срок проведения эксперимента по использованию функционала Единого портала госуслуг для заключения договоров, поиска работы и регистрации в соцсетях. Ранее планировалось, что эксперимент завершиться 1 июля 2022 года.

Напомним, целями эксперимента, в том числе, являются:

- обеспечение возможности идентификации и аутентификации пользователей социальных сетей, агрегаторов информации и информационных ресурсов поиска сотрудников и работы с использованием единой системы идентификации и аутентификации;

- повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей агрегаторов информации между собой с целью совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), заключения договоров аренды имущества и иных юридически значимых действий;

- повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей информационных ресурсов поиска сотрудников и работы в целях подбора персонала и поиска работы.

Законы, вступающие в силу с 25 мая

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#госуслуги #соцсети

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