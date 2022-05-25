Эксперт объяснил желание США защитить Тайвань

19:23 Автор: Игорь Лоцман

Обещание США защитить Тайвань в случае интервенции какой-либо страны говорит о том, что Вашингтон решил удвоить ставки. Такое мнение высказал «Царьграду» главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По его мнению, представители бизнеса в Америке и Европе весьма взволнованы последним заявлением президента США Джо Байдена, многие из них понимают, что боевые действия повлекут за собой риски и неопределенность.

«Это дополнительное давление экономических кругов на администрацию Байдена. Его заявления во время азиатского турне говорят о том, что Белый дом готов удвоить ставки. Им одного конфликта мало — давай второй», — считает эксперт.

23 мая Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня на случай вторжения. Он упомянул об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. «Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — отметил Байден.

Позже в МИД Китая сообщили, что Пекин выражает «сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США», передает РИА Новости.





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Ранее американский политик Генри Киссинджер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о необходимости принять любые меры, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров. Это говорит о том, что он сейчас единственный здравомыслящий политик в США, пояснил в разговоре с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Киссинджер заявлял, что Украина была в составе России 400 лет. Понятно, что не в интересах США, чтобы Украина была в составе России. Киссинджер заявляет прямо, что ошибки были сделаны, заявления о принятии Украины в ЕС и НАТО были сделаны ошибочно», — отметил он.

Из-за самого частого в мире предвыборного цикла, в США почти нет государственных деятелей, а только лишь обычные политики, отметил в разговоре с ФАН член Комитета Государственной Думы по просвещению, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман.

«Киссинджер и раньше предостерегал от использования Киева в качестве оружия против остальной России, поскольку понимал, что это кончится исчезновением Украины, как самостоятельной государственной структуры, и сокращением возможностей Запада по давлению на Москву», — напомнил парламентарий.

Если США продолжат разыгрывать «тайваньскую карту» для сдерживания КНР, то отношения между странами могут натолкнуться на «айсберг» и потонуть, как «Титаник». Такое мнение ранее выразил директор Института международной стратегии и безопасности Университета Цинхуа Да Вэй.

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