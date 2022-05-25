Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона

Вадим Карасев

Плутон — самая дальняя из известных нам планет. Точнее, астрономы лишили Плутона статуса планеты, но это не значит, что данный космический объект лишился своей энергетики. Эксперты рассказали, что нужно делать, когда Плутон находится в ретро-фазе.

Ретроградный Плутон — время энергетического и эмоционального кризиса. В такие периоды важно помнить о точках опоры, которые помогают держаться на плаву и не падать в грязь лицом. Не забывайте о советах, описанных далее.

Предельная осторожность

Астрологи советуют быть очень осторожными, особенно в самом начале ретроградности Плутона — в первые две-три недели. В такие периоды происходят важные судьбоносные события в жизни каждого человека, но происходят они максимально незаметно или, наоборот, стихийно. Осознание того, что случилось что-то плохое, может прийти в тот момент, когда действовать уже поздно. Именно поэтому астрологи советуют не рисковать в начале ретро-фазы Плутона. В противном случае вы даже не заметите, как ваши планы идут под откос.

Боритесь с соблазнами

Если некоторые другие планеты делают так, что мы хотим вернуться к старым негативным привычкам, то Плутон порождает новые. Ни в коем случае не пробуйте ничего нового из того, что деструктивно влияет на здоровье или энергетику. Например, если вам предложат попробовать какую-то вредную еду, лучше отказаться, чтобы не навлекать на себя проблем. Если появится шанс обманом и хитростью добиться поставленной ранее цели, то этого тоже лучше не делать. Вы рискуете привыкнуть к подобному решению проблем, что существенно подпортит вам карму.

После завершения ретроградного Плутона вам придется вернуть свои кармические долги, а это чревато проблемами. Данная планета не дает ничего просто так. За все придется платить — здоровьем или удачей.

Научитесь принимать то, что изменить невозможно

Вам не под силу влиять на массы людей и окружающих, а Плутон это делает играючи. Пока планета ретроградна, в обществе могут происходить самые разные процессы. Коллективное сознание в такие периоды меняется, но в какую сторону качнется маятник, никто не знает. Все, что вам останется делать — это просто наблюдать и мотать на ус. Не тратьте время на то, чтобы противостоять мощному воздействию этой планеты, связанного с изменением человеческого мышления.

Старайтесь смотреть на проблемы философски

Нередко Плутон заставляет нас переживать различные неприятные события, которые призваны стать уроком. В ретроградном состоянии эти уроки менее очевидны, потому что Плутон становится более скрытным. Если вы почувствуете, что в вашей жизни происходит что-то очень важное, это неспроста. Ретроградный Плутон таким образом пытается привлечь ваше внимание. Его воздействие подобно гипнозу.

Не бойтесь уединения

Если в нормальном состоянии Плутон объединяет людей в группы, то в ретроградном состоянии он действует прямо противоположно. Если по каким-то причинам вы больше не можете или не хотите считать себя частью какого-то общества, то и не стоит в нем задерживаться. Например, в рабочем коллективе начались ссоры, ругать, а неприязнь между коллегами вышла на новый уровень. В таком случае можно уволиться, либо перевестись в другой отдел. Если в отношениях вы больше не чувствуете тепла и доброты и человек вас избегает, то отпустите его.

Не слушайте окружающих

Пока Плутон ретрограден, люди становятся агрессивными, у них развивается стереотипное мышление. Многих из нас эта планета лишает самодостаточности в плане мировоззрения. Если вы запутаетесь духовно, ни в коем случае не просите кого-то помочь вам. Вы рискуете обрести неправильные взгляды на мир под влиянием чужого давления.

Думайте своей головой и не следуйте слепо за теми, кто сильнее и умнее вас. Даже самый мудры человек не сможет помочь вам решить ваши проблемы. Старайтесь искать мотивацию самостоятельно. Вдохновляйтесь чем-то новым, либо напоминайте себе о важности тех задач, которые вы выполняете изо дня в день.