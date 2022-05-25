Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
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Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным

Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
Катя Гордон недоумевает, почему все обсуждают Галкина, а не сбежавшего из страны сына Жириновского.   Общественница и известный правозащитник Екатерина Гордон в «Телеграме» заступилась за уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. «Очень крутое расследование Baza о том, как сын Жириновского сменил фамилию и, похоже, свалил за новой жизнью. Но кошмарят отчего-то Галкина, а не бывшего Лебедева, теперь Гарсию», сказала Екатерина Гордон
Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что сын Владимира Жириновского не появился на похоронах своего отца. Он лишь прислал венок с надписью: «Давай помиримся». Добавим, что Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уже три месяца находится в Израиле. В родной стране раньше осени он вряд ли появится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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