Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным

Катя Гордон недоумевает, почему все обсуждают Галкина, а не сбежавшего из страны сына Жириновского. Общественница и известный правозащитник Екатерина Гордон в «Телеграме» заступилась за уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. «Очень крутое расследование Baza о том, как сын Жириновского сменил фамилию и, похоже, свалил за новой жизнью. Но кошмарят отчего-то Галкина, а не бывшего Лебедева, теперь Гарсию», сказала Екатерина ГордонКатя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что сын Владимира Жириновского не появился на похоронах своего отца. Он лишь прислал венок с надписью: «Давай помиримся». Добавим, что Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уже три месяца находится в Израиле. В родной стране раньше осени он вряд ли появится.