Компания Nike закрывает свои магазины в России

Вадим Карасев

Американская компания Nike прекращает работу в России и закрывает свои магазины. Производитель одежды и обуви не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group, которой принадлежит большая часть магазинов бренда в стране. Причиной стала невозможность организовать поставки товаров в Россию в ближайшее время из-за событий на Украине.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова для сотрудников компании.

По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом. Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать, — говорится в сообщении.

Ранее в России приостановила работу компания Reebok, а в компании Levi's приняли решение полностью прекратить работу в стране. Также сегодня стало известно о том, что с российского рынка полностью уходит британская компания Marks&Spencer: поставки были прекращены еще в марте, однако магазины бренда продолжали работу.

Российские магазины некоторых брендов, которые приостановили работу в России после начала военной спецоперации РФ на Украине, однако, будут проданы и возобновят работу в стране под новыми названиями. Среди них бренды Zara, Reserved и Sinsay.

Ксения Смирнова