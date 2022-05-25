Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
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Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине

Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Певица Лариса Долина впервые рассказала, что она думает. Артистка в соцсетях впервые высказалась о ситуации на Украине. Исполнительница заметила, что в ее сердце соединились разные чувства, которые пытаются договориться между собой. «Я все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась. Я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу», сказала Лариса Долина
Лариса Долина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Лариса Долина, много лет назад она стала гражданкой России и любит теперь эту страну. Здесь она обрела себя в профессии и стала счастливой. Именно в России Долина стала личностью и обрела поклонников своего творчества. Также Лариса Долина поблагодарила публику, которую ее выслушала. Напомним, что Лариса Долина – народная артистка России. Она трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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