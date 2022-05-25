"Люди часто смеются надо мной": Билли Айлиш рассказала, как живет с синдромом Туретта
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"Люди часто смеются надо мной": Билли Айлиш рассказала, как живет с синдромом Туретта

"Люди часто смеются надо мной": Билли Айлиш рассказала, как живет с синдромом Туретта

На Netflix вышел новый сезон шоу Дэвида Леттермана под названием "Мой следующий гость не нуждается в представлении", и героиней очередного выпуска стала певица Билли Айлиш. Главной темой разговора стала жизнь с синдромом Туретта — это нервное расстройство диагностировали Билли, когда ей было 11 лет. О своем диагнозе Билли рассказала в 2018 году, на пике популярности, когда поклонники обратили внимание на некоторые необычные моменты ее поведения на сцене, и певице пришлось объяснять, что с ней происходит. Во время беседы с Леттерманом у Билли как раз случился тик — это один из симптомов врожденного генетического расстройства: у страдающих синдромом Туретта в течение дня могут многократно возникать двигательные и звуковые тики.

Чаще всего реакция людей — смех, потому что им кажется, что я просто дурачусь. Меня это невероятно обижает,

 — призналась певица.

По ее словам, тики далеко не всегда заметны, но "очень изматывают" — к примеру, во время разговора у нее может сводить челюсть или мышцы руки, однако собеседник на это не обратит внимания.

Если будете снимать меня долгое время, вы увидите много тиков,

— сказала звезда журналисту. Билли говорит, что совсем не против обсуждать свою проблему публично, поскольку "это интересная тема", к тому же, синдром Туретта — гораздо более распространенное расстройство, чем может показаться:

Забавно, что этим страдают многие люди, о которых вы даже не подумали бы такого,

 — сообщила Айлиш, добавив, что и среди коллег по шоу-бизнесу у нее немало знакомых с тем же диагнозом, но они не хотят привлекать внимание к своему расстройству.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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