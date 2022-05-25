Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года
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Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года

Начало лета — пора преображений. Для того, чтобы весь июнь наслаждаться жизнью и радоваться каждому дню, стоит изменить образ и покрасить волосы в благоприятное для этого время. Советы астрологов помогут выбрать оптимальные дни для того, чтобы преобразиться.


Локоны обладают исключительной силой, и новый цвет волос способен кардинально изменить жизнь. Для того, чтобы перемены были к лучшему, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов. Благодаря им получится выбрать благоприятные дни июня для окрашивания, а в период, когда Луна не столь благосклонна, заняться уходом за волосами и укреплением здоровья в целом.

1, 2 и 3 июня: первые дни лета растущая Луна проведет в созвездии Рака. Энергетика этой стихии подходит для преображения, а значит, можно смело записаться к стилисту. Лучшим днем для смены цвета астрологи называют 1 число. 2 и 3 июня окрашивание не стоит проводить, если нет уверенности в верном выборе оттенка.

4, 5 июня: рост Луны продолжается в созвездии Льва. В эти дни окрашивание волос станет гарантом уверенности. Темные оттенки будут уместными для тех, кто хочет выйти из тени конкурентов и занять свое место под солнцем.

6, 7 июня: Луна переходит в созвездие Девы, и это время нейтрально для бьёте-процедур. Окрашивание не навредит локонам, если выбрать щадящие натуральные красители, а также поухаживать за волосами с помощью профессиональных средств или народных рецептов.

8, 9 и 10 июня: под влиянием растущей Луны в Весах окрашивание волос — рискованный шаг. Смена цвета волос будет уместной 8 числа, когда энергетика созвездия и ночного светила находятся в балансе. 9 и 10 июня новый оттенок может стать причиной раздражительности или грусти.


11, 12 июня: Луна набирается сил, перемещаясь в созвездие Скорпиона. Оба дня подходят для окрашивания, и астрологи рекомендуют выбирать яркие оттенки. Смена имиджа поможет стать увереннее и привлечь позитивные перемены в жизнь.

13, 14 июня: Луна завершает свой рост в созвездии Стрельца. Окрашивать волосы астрологи рекомендуют за день до Полнолуния, чтобы не навредить собственной энергетике. Это значит, что запись к стилисту возможна 13 июня, а 14 число подходит для ухода за локонами.

15, 16 июня: убывающая Луна переходит в созвездие Козерога. Этот период не подходит для кардинальной смены имиджа. Окрашивание волос будет уместным, если проводится обновление потускневшего цвета и подкрашивание отросших корней.

17, 18 июня: под влиянием убывающей в Водолее Луне красить волосы можно в любые цвета. Удачу принесут оттенки, подходящие по Знаку Зодиака. Процедуры стоит проводить в салоне, чтобы не испортить волосы, если выбрана стойкая краска на основе аммиака.

19, 20 июня: Луна переходит в созвездие Рыб, продолжая убывать. Энергетика Водной стихии — время спокойное, а значит, нарушать его яркими экспериментами не стоит. Астрологи рекомендуют выбирать натуральные оттенки, чтобы привлечь удачу и прогнать грусть.

21, 22 и 23 июня: Луна и Овен плохо сочетаются, поэтому со вторника по четверг окрашивание волос может стать причиной агрессии и раздражительности. Избежать казусов будет проще, если отказаться от смены имиджа и заняться практиками, направленными на сохранение душевного равновесия.


24, 25 июня: убывающая Луна перемещается в Знак Тельца. Это время благоприятно для окрашивания, а занчит, можно смело выбирать оттенок и записываться к проверенному мастеру для получения идеального образа.

26, 27 и 28 июня: под влиянием убывающей Луны в Близнецах окрашивание волос будет уместным. Астрологи лишь рекомендуют не торопиться с решением, чтобы потом не сожалеть о неверно выбранном оттенке.

29, 30 июня: Луна вновь возвращается в созвездие Рака, и июнь завершается Новолунием. Красить волосы в эти дни не стоит из-за большой вероятности ослабить биополе и стать уязвимыми для недоброжелателей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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