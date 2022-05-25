Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье

Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье

Тема: Военная операция на Украине


12:58  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: Минобороны



Российская армия ракетами поразила производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье, где выпускались авиадвигатели для боевой авиации воздушных сил Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, которые приводятся на официальном сайте Минобороны России, для этого использовались «высокоточные ракеты большой дальности воздушного и морского базирования», а само предприятие выпускало авиадвигатели и для беспилотных летательных аппаратов.

Всего за время проведения спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов.

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#армия #Украина


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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