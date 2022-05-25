На Кубани обманутые дольщики получат выплаты из краевого бюджета

17:30 Автор: Максим Сергеев

Депутаты кубанского парламента приняли в двух чтениях изменения в краевой закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края».

По итогам прошлого года Краснодарский край занял первое место в России по вводу в эксплуатацию проблемных домов.

В настоящее время региональной дорожной картой предусмотрено решение проблем граждан, пострадавших в ходе строительства 155 объектов долевого строительства. Но есть такие, по которым действующие меры поддержки не применимы, поскольку они не подпадают под понятие проблемных, определенное Законом №214-ФЗ. В связи с чем их дольщики не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки, установленные сегодня. Однако жилищные права граждан, являющихся дольщиками таких объектов, также подлежат защите.

В этой связи по результатам изучения опыта других субъектов Российской Федерации по поручению губернатора края был разработан законопроект, расширяющий установленные меры поддержки соответствующей категории граждан, путем выплаты им возмещения из краевого бюджета. На эти цели в 2022 году ориентировочно потребуется порядка 325 миллионов рублей

«Практика показывает, что возникают ситуации, требующие принятия дополнительных мер. Поэтому мы вносим в краевой закон изменения, которые помогут иным группам пострадавших дольщиков реализовать свои права», — прокомментировал принятие документа спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.





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