Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
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Наргиз Закировой закрыли путь в Россию

Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
По слухам, певица Наргиз Закирова была депортирована. Адвокат юридического центра «Советник» Бахром Исмаилов, представляющий интересы певицы Наргиз Закировой, подтвердил, что артистку действительно депортировали из России на 50 лет. Якобы им в Домодедово вручили соответствующее уведомление. При этом, по словам юриста, Наргиз сможет вернуться в страну снова, но не сейчас.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Такое право предусмотрено законом, но на сегодняшний день в правоприменительной практике по таким делам нет положительных кейсов. Поэтому мы думаем, как в этой ситуации лучше всего поступить», — заявил Бахром сайту kp.ru. В продюсерском центре Виктора Дробыша информацию опровергают. По их словам, Наргиз сейчас находится в Узбекистане с семьей. У нее все хорошо.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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