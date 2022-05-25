Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"
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Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"

Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"

Киностудия Marvel опубликовала первый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром". Это четвертый фильм, основанный на комиксах Marvel о Торе. Режиссером картины стал Тайка Вайтити, который работал над предыдущим фильмом саги "Тор: Рагнарек".


По сюжету фильма главный герой Тор (Крис Хемсворт) должен сразиться с Горром Убийцей Богов. Роль главного антагониста исполнил Кристиан Бейл, изменившийся до неузнаваемости.


Кристиан Бейл в образе Горра


Помогать Тору будет его бывшая возлюбленная Джейн Фостер (Натали Портман), которая обрела силу и оказалась достойной владеть волшебным молотом Мьельниром.

В фильме "Тор: Любовь и гром" зрители увидят Криса Пратта, Брэдли Купера, Мэтта Деймона, Вина Дизеля, а также Рассела Кроу в роли бога Зевса.

В мировой прокат фильм выйдет 8 июля 2022 года. Увидят ли этот фильм российские зрители, пока не известно.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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