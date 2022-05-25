Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на 40-летие
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Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на 40-летие

Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на 40-летие
Певица Наталья Подольская с размахом отметила в выходные свой юбилей. Владимир Пресняков не пожалел денег на подарок. Наталья Подольская с большим размахом отметила день рождения в минувшие выходные. Она закатила масштабную вечеринку и составила звездный список гостей — приглашение получили больше 80 человек. Среди них были: Леонид Агутин, Пелагея, Лариса Долина, Анита Цой, Эмин Агаларов и многие другие артисты. Те, кто по каким-то причинам приехать на праздник не смог, в знак своего внимания присылали цветы и подарки. Самые щедрые сюрпризы Наталье обычно устраивает её муж Владимир Пресняков. В этом году он задумал кое-что грандиозное, но подарок не был готов к нужной дате. Певец вручит его чуть позже.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков Певица призналась, что сама подсказала супругу идею подарка. Она очень хотела получить на 40-летие памятную вещь, которая, возможно, в будущем будет передаваться в семье, как реликвия. Речь идет о роскошном ювелирном украшении, сделанном на заказ. «Его подарок еще в проекте. Это кольцо, которое выполняется по моему желанию», -  рассказала Наталья «Пятому каналу» во время церемонии вручения премии «Прорыв года 2022». Между прочим, суеверные люди не празднуют 40-летие, так как считают это плохой приметой. Наталья же не верит «страшилкам» на эту тему. Она решила не упускать возможность порадовать себя и близких веселым праздником.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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