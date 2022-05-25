Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»

Телеведущая Оксана Федорова поделилась редким фото с мужем Андреем Бородиным. Обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая и счастливая мама и жена офицера ФСБ, явно живущая в достатке, Оксана Федорова, предпочитает не светиться лишний раз на публике с хвастливыми постами. Ее аккаунты в основном наполняются фотографиями, сделанными на выступлениях, на работе и во время деловых визитов. Однако на сей раз звезда решила сделать исключение и запечатлелась с мужем напротив роскошного «майбаха». Супруг Оксаны Федоровой Андрей Бородин блеснул шикарными бицепсами, приобняв за талию любимую. Оксана Федорова крайне редко демонстрирует в Сети кадры личного характера.Оксана Федорова и Андрей Бородин «Вместе мы сила!» — подписала снимок Оксана Федорова. Напомним, муж Оксаны Федоровой - бывший офицер ФСБ, сейчас работает в Администрации Президента, был главой отдела в Министерстве природных ресурсов. Андрей Бородин – вице-президент российской Федерации бокса, который давно является его любимым видом спорта. Бородин – отец пятерых детей, которым помогает материально и следит за их успехами. Бородин и Федорова воспитывают двоих общих детей - сына и дочь.