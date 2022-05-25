Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»

Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Телеведущая Оксана Федорова поделилась редким фото с мужем Андреем Бородиным. Обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая и счастливая мама и жена офицера ФСБ, явно живущая в достатке, Оксана Федорова, предпочитает не светиться лишний раз на публике с хвастливыми постами. Ее аккаунты в основном наполняются фотографиями, сделанными на выступлениях, на работе и во время деловых визитов. Однако на сей раз звезда решила сделать исключение и запечатлелась с мужем напротив роскошного «майбаха». Супруг Оксаны Федоровой Андрей Бородин блеснул шикарными бицепсами, приобняв за талию любимую. Оксана Федорова крайне редко демонстрирует в Сети кадры личного характера.
Оксана Федорова и Андрей Бородин «Вместе мы сила!» — подписала снимок Оксана Федорова. Напомним, муж Оксаны Федоровой - бывший офицер ФСБ, сейчас работает в Администрации Президента, был главой отдела в Министерстве природных ресурсов. Андрей Бородин – вице-президент российской Федерации бокса, который давно является его любимым видом спорта. Бородин – отец пятерых детей, которым помогает материально и следит за их успехами. Бородин и Федорова воспитывают двоих общих детей - сына и дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на
13 уморительных костюмов из фантастических фильмов прошлого века, которые поражают своей нелепостью
13 уморительных костюмов из фантастических фильмов прошлого века,
Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей
Аккаунт недели. Инстаграм* со сплетнями о звездах, которому доверяют сами звезды
Аккаунт недели. Инстаграм* со сплетнями о звездах, которому доверяют
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в начале июня
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в

Топ на сегодня

Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Ивана Ургант о своем возращении на экраны
Ивана Ургант о своем возращении на экраны
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Сергей Шнуров рассказал, как сделал ребенка
Сергей Шнуров рассказал, как сделал ребенка

Еще по теме

Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Оксану Федорову заподозрили в третьей беременности
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
Оксана Федорова продемонстрировала идеальную фигуру поклонникам