Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
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Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой

Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
Актриса Ольга Будина возмущена поведением артистки. Многие российские коллеги осуждают Чулпан Хаматову. За родную страну, которую сбежавшая актриса сейчас поливает грязью, особенно обидно звезде «Таежного романа» Ольге Будиной. Она считает, что Чулпан не скоро смоет с себя этот позор. Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова очень обидела соотечественников, негативно отозвавшись о звании народной артистки России, которое она получила в 2012 году. «Очень болезненная для меня тема — мои коллеги, которых я, безусловно, как профессионалов глубоко уважаю. Мы с Чулпан — прямая противоположность друг другу и всегда находились в разных окопах. Она ведь не просто уехала, а публично оскорбила наш народ и те награды, которые получила от своей страны, она растоптала всю доброту и всю ту щедрость, с которой ее одаривали любовью зрители. Она просто помножила всех на ноль», — так считает 47-летняя Ольга Будина.
Ольга Будина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Некоторые коллеги Чулпан уверены — чтобы устроиться в Латвии, ей необходимо публично нелестно высказываться в адрес Родины, что Хаматова, к слову, и делает, выступая с речью на различных митингах... «Мы же понимаем, что для того чтобы оставаться на Западе, Чулпан нужно продолжать поливать грязью Россию — иначе не получит преференций. Когда на латвийском телевидении ее в очередной раз попросили сказать, что ей стыдно быть русской, она ответила, что уже сказала об этом: «Неужели я должна об этом говорить каждый день»? На что журналистка ответила «Ну да, вы должны каждый день про это говорить». Каяться. Каяться...» — подчеркнула Будина в интервью «Собеседнику». А недавно стало известно, что Чулпан Хаматова испытывает материальные трудности за границей. В рижском театре 46-летняя артистка получает не самые большие гонорары. Поговаривают даже, якобы Чулпан планирует вернуться в Россию, вот только пока неизвестно, как наши зрители примут беглянку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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