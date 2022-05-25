Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
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Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо

Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
Актер Павел Прилучный упорно хочет доказать, что женился на армянской актрисе. Павел Прилучный улетел в отпуск с 26-летней Зепюр Брутян, а теперь активно интригует поклонников намеками на романтические отношения. Недавно посыпались слухи, что пара даже успела заключить брак. А ведь в интрижке их подозревали еще в прошлом году. Прошлой зимой Зепюр Брутян поделилась кадром, на котором Прилучный нежно целует ее в щеку. Поклонники решили, что актриса попросту анонсирует новый сезон сериала «В клетке», ведь всем было известно: Павел в отношениях с Мирославой Карпович.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян Однако теперь у общественности все больше подозрений: у партнеров по телепроекту не только профессиональный союз. На днях пара улетела за границу на отдых, откуда активно публикует совместные фото. Сегодня Зепюр сняла ролик, в котором Прилучный и вовсе светит кольцо на заветном пальце. Пользователи Сети задаются вопросом: неужели актеры действительно проводят медовый месяц?
Павел Прилучный показывает обручальное кольцо Говорят, влюбленные уже успели зарегистрировать брак. Церемония якобы состоялась 12 мая, артистов даже засняли в одном из ювелирных магазинов за покупкой обручальных колец. На руке 26-летней Зепюр также можно заметить украшение на безымянном пальце. Фанаты пока с сомнением относятся к новой интрижке актера. Ведь с Мирославой Карпович звезда упорно не делился совместными фото и даже отказывался от подобных снимков на светских мероприятиях. Есть версия, что Прилучный и Брутян попросту отчаянно пытаются поднять рейтинг сериалу «В клетке», в котором оба играют.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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