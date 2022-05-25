Похоже, улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдут в 2023-2024 году

Вадим Карасев





Microsoft и Sony пока не анонсировали релиз обновленных версий консолей последнего поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. На данный момент компании не могут справиться даже со спросом на текущие приставки. Но, можно не сомневаться, что работа над новыми консолями уже ведется, в том числе идет и взаимодействие с партнерами.

Польский портал PPE опубликовал выдержки с презентации корпорации TCL. На этой презентации, помимо прочего, рассказали «9.5 поколение консолей» — это консоли, которые следуют за Xbox Series X | S и Playstation 5. На слайдах презентации было отмечено, что новые Xbox Series X | S и Playstation 5 Pro выйдут в 2023-2024 году с поддержкой 8K и 120 Гц.





Отметим, что ранее уже появлялись слухи о возможном релизе улучшенных версий Xbox Series X | S в 2024 году.