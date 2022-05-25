Покупать квартиру с ремонтом или без
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Покупать квартиру с ремонтом или без

Стать счастливым обладателем собственного жилья мечтает каждый. Но сегодня покупка квартиры не всегда означает немедленное новоселье, поскольку большинство новостроек сдается с черновой отделкой. Хорошо это или нет – вопрос индивидуальный.

Плюсы и минусы квартиры с ремонтом

Стоимость квадратного метра с чистовой отделкой заметно выше, чем вариант без штукатурки, стяжки пола, выравнивания потолка. Суммарная разница в цене жилья значительна, особенно когда это продажа квартир возле метро Институт культуры или в другом престижном районе Минска. Несмотря на стоимость, доступность быстрого заселения для многих предпочтительна. Выделяют и другие плюсы варианта с отделкой:

  • отсутствие дополнительных хлопот
  • гарантийные обязательства застройщика;
  • возможность больше вложиться в меблировку и налаживание быта.

Квартиру с отделкой целесообразно приобретать, если отсутствует место для временного пребывания или семья проживает на арендованной площади. Деньги, шедшие на оплату аренды, разумнее потратить на обустройство собственного жилья.

С другой стороны, в такой квартире нельзя выбрать вид отделки, сантехники или дверей. Кроме того, возможны скрытые дефекты в конструкции пола или штукатурного слоя.

Плюсы и минусы квартир без ремонта

Вариант без черновой отделки предусматривает наличие ограждающих конструкций, окон, остекления лоджий, внутреннюю инженерию без санитарных приборов. Некоторые застройщики предлагают купить 4 комнатную квартиру в микрорайоне Ангарская в Минске уже со штукатуркой стен, стяжкой пола, установленным унитазом и полной разводкой электрики. Наличие черновой отделки упрощает ремонт, но место установки розеток, скорее всего, придется менять. Преимущества квартиры без отделки:

  • своевременное выявление строительных дефектов;
  • разводка инженерных систем "под себя";
  • самостоятельный выбор дизайна квартиры;
  • контроль качество работ.

Приобретение так называемой "коробки" требует дополнительных вложений, как финансовых, так и личного времени. Потребуются материалы, дизайн-проект, деньги на оплату труда строителей. Полностью абстрагироваться от ремонта не получится, даже при заключении договора "под ключ". Согласование материалов и контролирование процесса требует времени.

Из сказанного выше вывод постой – выбор варианта с ремонтом или без зависит от жизненной ситуации. Острая нужда в собственном жилье – веская причина для покупки квартиры с ремонтом, но если все не так критично, имеет смысл подождать и обустроить квартиру по собственному вкусу.


# Недвижимость

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