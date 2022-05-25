Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье

Певица Полина Гагарина спровоцировала слухи, что выходит замуж. Полина Гагарина вышла на связь с неожиданным посланием. Певица поделилась кадрами, на которых она демонстрирует на себе роскошное свадебное платье. «Уж замуж невтерпеж», — прокомментировала Полина свой образ невесты.Полина Гагарина «Я сказала «Да!»... Но не от всего сердца», — говорит Полина в коротком ролике, который она опубликовала в Сети. Фанаты певицы в растерянности: то ли поздравлять Полину с помолвкой и скорой свадьбой, то ли это всего лишь шутка. Дело в том, что после развода с Дмитрием Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится никакими новостями о новых романах.Полина Гагарина На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что её «сердце занято». По слухам, Гагарина уже довольно давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их неоднократно видели вместе на свиданиях, но Полина не раскрывает статус их отношений. Напомним, что недавно в Сети появилось фото, на котором у певицы заметен небольшой живот. Не исключено, что к новому замужеству Полину подтолкнула беременность. Гагарина, кстати, мечтает о многодетной семье и еще недавно твердо была намерена родить третьего ребенка.