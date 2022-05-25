Получить субсидию на выпуск реабилитационной продукции станет проще

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Внесены изменения в правила субсидирования затрат на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием инвалидов. Соответствующее постановление кабмина от 13 мая 2022 года № 869 вступает в силу с 25 мая.

Документом скорректированы требования к финансируемым проектам.

Сейчас показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является «количество инвалидов (не менее 500 человек), привлеченных к тестированию продукции, созданной в рамках реализации комплексного проекта».

Законы, вступающие в силу с 25 мая

Теперь добавили еще один показатель: «не менее 100 привлеченных инвалидов — в случае тестирования продукции реабилитационной направленности, за исключением протезов и ортезов».

Также уточнены порядок проведения конкурса для определения получателей субсидий и требования к его участникам конкурса.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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