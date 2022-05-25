Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
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Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны

Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
Ведущая Регина Тодоренко хочет рожать за границей. Совсем скоро Регина станет мамой во второй раз, а пока она позволила себе расслабиться на Бали. Правда, неизвестно, полетела ли Тодоренко за границу одна или взяла с собой в поездку мужа и сына. Вторая беременность выдалась для Регины нелегкой — телеведущая столкнулась с травлей со стороны друзей и коллег с Украины, а также пришлось всерьез переживать за родителей, проживающих в Одессе. Помимо всего прочего, Тодоренко не прекращала работать. Буквально за несколько недель до рождения второго ребенка телеведущая позволила себе немного отдохнуть в экзотическом месте. «За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли», — поделилась 31-летняя Регина в личном блоге.
Беременная Регина Тодоренко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас телеведущая вовсю демонстрирует в личном блоге живописные пейзажи Бали и, похоже, подумывает... над родами здесь. «А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?!» — поинтересовалась она у подписчиков. Напомним, как и в первую беременность, Регина Тодоренко до последнего скрывала свое положение. Лишь сравнительно недавно она рассказала подписчикам о том, что снова станет мамой. «Меня бросало в жар пару дней, и давление падало ниже плинтуса. Потом был полет в Стамбул, я радовалась, что провожу время с друзьями. Радовалась каждую секунду, хоть и испытывала в теле какие-то странные процессы. На следующий день мы снимались для клипа, а меня сопровождало вздутие. На фотосессии я потихонечку начала понимать, что у меня гормональный сбой — я все время плачу. Я сказала себе: «Если этот ангел захочет прийти в нашу жизнь, он пройдет со мной даже такие сложности», — откровенничала телезвезда.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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