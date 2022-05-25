Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One

Вадим Карасев





Многообещающий хоррор Callisto Protocol стал одной из главных тем последнего выпуска журнала Game Informer. Из материала по игре стало известно несколько новых деталей, плюс были опубликованы новые скриншоты проекта.

Из опубликованного материала стало известно, что теперь релиз Callisto Protocol планируется не только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра, в том числе, выйдет на Xbox One и Playstation 4.

Действия игры Callisto Protocol развернутся в 2320 году, когда люди с Земли начали активно осваивать и колонизировать космос. Главным героем игры выступит Джейкоб Ли — пилот грузового корабля, который перевозит загадочный груз. Корабль главного героя оказывается на Каллисто — спутнике Юпитера, где Джейкоб попадает в местную тюрьму под названием «Чёрное железо». При этом, всю тюрьму заполонили мутировавшие люди — так называемые биофаги.

Напомним, что создается Callisto Protocol Гленом Скофилдом — одним из «отцов» Dead Space. Отмечается, что в игре, как и в Dead Space, важную роль будет играть «расчленение» противника, то есть отрубив руки биофагу — он не сможет схватить главного героя, а отрубив ноги — не сможет передвигаться.

На данный момент у игры Callisto Protocol нет точной даты релиза, она выйдет до конца 2022 года.