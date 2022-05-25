Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год

Вадим Карасев





В этом году должен был состояться релиз игры REPLACED от издательства Coatsink и студии Sad Cat Studios. Проект запланирован к выходу на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Как сегодня было объявлено, разработчики не успевают выпустить проект вовремя, теперь игра REPLACED запланирована к релизу в 2023 году. Ранее заявлялось, что на релизе REPLACED будет добавлена в Game Pass.

REPLACED — это 2.5D платформер в духе ретрофутуризма в альтернативной Америке 1980-х. Играть предстоит за R.E.A.C.H. — искусственный интеллект, который заперт в человеческом теле и пытается прижиться в мире людей.

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