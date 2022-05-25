Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
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Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox

Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox


Сегодня состоялся релиз условно-бесплатной игры Roller Champions, которая уже доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Новый многопользовательский проект Ubisoft можно загрузить из Microsoft Store — он займет на консоли около 4 Гб.

Roller Champions — это игра про спорт будущего, в которой игрокам предстоит сражаться на высоких скоростях за мяч в командах 3 на 3.

Roller Champions™

Соберите команду из 3 роллеров. Завладейте мячом, сделайте круг и забейте гол. Больше кругов с мячом – больше очков. Набирайте фанатов, чтобы играть на крупных аренах. Меняйте своего роллера и творите свою судьбу.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что рецензий у игры пока мало, но журналисты, которые уже успели опробовать Roller Champions, отмечают, что по механикам игра интересная. Однако, на релизе проект имеет малое количество игровых режимов и контента.


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По материалам: newxboxone

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