Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб

Вадим Карасев

Все мы не идеальны, но каждому человеку свойственно иметь не только негативные черты характера, но и что-то хорошее. Астрологи рассказали всё о самых лучших и самых худших чертах характера Рыб, ведь и тех, и других в этих людях немало.

Рыб, будучи мутабельными Знаками Зодиака, обладают целой массой необычных черт характера. В этой статье мы познакомим вас с теми из них, которые максимально созидательны и деструктивны — как для самих Рыб, так и для людей, которые их окружают.

Самые лучшие черты характера Рыб

Заботливость. Рыбы очень хорошо заботятся о тех, кто им дорог. Они всегда придут на помощь, всегда окажут поддержку в трудной ситуации. Представители данного Знака являются одними из лучших друзей. Им всегда хочется сделать жизнь дорогих людей самой лучшей, поэтому все те, кто имеет в ближайшем окружении людей Рыб, почти всегда будет окружен заботой. Объяснятся их тяга к заботе следующей лучшей чертой характера.

Эмпатия. Это умение чувствовать чужое настроение. Рыбы в этом плане очень сильно развиты. Если у вас все плохо, они обязательно это заметят и обязательно поинтересуются, не нужна ли вам поддержка. Рыб не могут оставить без внимания вашу грусть и уныние. Они всегда найдут слова поддержки, что очень важно.

Романтичность. Рыбы обожают романтику, но им не свойственно делать отношения чересчур «сладкими». Они прекрасно умеют дозировать свою тягу к романтике. Рыбам нравится говорить красивые слова, посещать интересные места вместе со второй половинкой. Они хорошо помнят важные даты, дни рождения, любят дарить подарки. Да, иногда Рыбы быстро перегорают, но если показывать им, что вам приятно то, что они делают для вас, это позволит в значительной степени продлить приятные моменты.

Веселье и оптимизм. С Рыбами не соскучишься — это уж точно. С ними крайне приятно проводить досуг и общаться, развлекаться, гулять, посещать интересные места. Они не всегда являются душой компании, но без них все равно ощущается некая пустота.

Худшие черты характера Рыб

Назойливость. Рыбам очень хочется знать всё про всех. Они очень часто проявляют интерес к чужой жизни и к чужим интересам, что может крайне негативно сказываться на их репутации. Людям не нравится, когда кто-то сует нос в их дела. Это плохая черта характера, но больше всего проблем она приносит именно Рыбам. Из-за нее у них не так много друзей, как могло бы быть. Если избавиться от этого качества характера, жизнь Рыб мгновенно изменится в лучшую сторону.

Безответственность. Рыбы очень не любят брать на себя повышенную ответственность за что-то. Именно поэтому они порой кажутся окружающим людям какими-то инфантильными. Рыбы ненавидят слишком ответственные поручения и стараются избегать серьезных дел. Они очень любят легкость. Им чуждо всё то, что заставляет их выходить из зоны комфорта, переживать, нервничать, менять планы. Довольно часто из-за этого общие проблемы в отношениях решают не Рыбы, а их вторая половинка.

Нерешительность. Рыбы крайне нерешительны, когда дело касается очень важных жизненных перемен. Если от них требуется какой-то серьезный шаг, они максимально долго будут оттягивать его, постоянно находят различные отговорки. Эти люди частенько отдают свою судьбу в руки случайностям, полагаясь на одну лишь удачу. Само собой, такой подход не ведет ни к чему хорошему.

Лень. Рыбы — одни из самых ленивых людей по Знаку Зодиака. Если есть выбор: заняться личными делами или работой, они всегда выберут первый вариант. От них в большинстве случаев не стоит ждать повышенной продуктивности. Они никогда не задержатся на рабочем месте дольше, чем положено. Исключение составляет тот случай, когда их работа является одновременно их любимым хобби.

Доверчивость. Это качество их характера порой делает их жизнь невыносимо сложной. Рыбы обладают доброй душой, поэтому нередко поддаются на соблазны. Этих людей легко обмануть, но только если злоумышленник с ними не знаком. В остальных случаях Рыбам на помощь приходит эмпатия, которая помогает чувствовать желание человека обвести их вокруг пальца.