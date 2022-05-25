Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных

Танцовщик Сергей Полунин женится на матери своих сыновей, фигуристке Елене Ильиных. Сергей Полунин решил жениться на Елене Ильиных. Артист балета объявил о своем намерении в Сети. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал роскошное кольцо, подаренное невесте. Вместе с этим Полунин трогательно признался своей второй половине в любви.Сергей Полунин показал роскошное обручальное кольцо «Выйдешь ли ты за меня? Мое сердце, моя душа принадлежит тебе. Люблю тебя», — обратился Сергей к возлюбленной. Друзья поздравляют пару с долгожданной помолвкой. Известно, что влюбленные давно собирались пожениться, но откладывали свадьбу из-за пандемии. За это время они дважды стали родителями.Сергей Полунин и Елена Ильиных Первый ребенок Полунина родился в 2020 году. Своему первенцу Сергей дал необычное имя Мир. Месяц назад выяснилось, что в семье случилось новое прибавление. У пары родился еще один сын — Дар. Сергей пока не объяснил, с чем был связан их оригинальный выбор. Похоже, что родители верят в особенные способности сына. «Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся!» — обратилась Елена к сыну после родов. Елена, напомним, в 2014 году выиграла олимпийскую медаль в танцах на льду. Она выступала в паре с Никитой Кацалаповым, с которым ей приписывали роман. Со своим будущим мужем Елена познакомилась в Сети, первой проявив инициативу. По словам Полунина, он с первых минут понял, что они будут вместе.