Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных

Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных
Танцовщик Сергей Полунин женится на матери своих сыновей, фигуристке Елене Ильиных. Сергей Полунин решил жениться на Елене Ильиных. Артист балета объявил о своем намерении в Сети. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал роскошное кольцо, подаренное невесте. Вместе с этим Полунин трогательно признался своей второй половине в любви.
Сергей Полунин показал роскошное обручальное кольцо «Выйдешь ли ты за меня? Мое сердце, моя душа принадлежит тебе. Люблю тебя», — обратился Сергей к возлюбленной. Друзья поздравляют пару с долгожданной помолвкой. Известно, что влюбленные давно собирались пожениться, но откладывали свадьбу из-за пандемии. За это время они дважды стали родителями.
Сергей Полунин и Елена Ильиных Первый ребенок Полунина родился в 2020 году. Своему первенцу Сергей дал необычное имя Мир. Месяц назад выяснилось, что в семье случилось новое прибавление. У пары родился еще один сын — Дар. Сергей пока не объяснил, с чем был связан их оригинальный выбор. Похоже, что родители верят в особенные способности сына. «Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся!» — обратилась Елена к сыну после родов. Елена, напомним, в 2014 году выиграла олимпийскую медаль в танцах на льду. Она выступала в паре с Никитой Кацалаповым, с которым ей приписывали роман. Со своим будущим мужем Елена познакомилась в Сети, первой проявив инициативу. По словам Полунина, он с первых минут понял, что они будут вместе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
На Кубани обманутые дольщики получат выплаты из краевого бюджета
На Кубани обманутые дольщики получат выплаты из краевого бюджета
Шахназаров заговорил о статье для Максима Галкина
Шахназаров заговорил о статье для Максима Галкина
Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных
Сергей Полунин сообщил о помолвке с Еленой Ильиных
Sniper Elite 5 получает хорошие оценки от критиков, завтра игра будет в Game Pass
Sniper Elite 5 получает хорошие оценки от критиков, завтра игра будет
Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай
Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей
Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Цена автомобиля Lada XRAY Cross
Цена автомобиля Lada XRAY Cross

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди

Еще по теме

Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Сергей Полунин показал фото новорожденного ребенка
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
Сергей Полунин отдыхает в Майами со своей девушкой Еленой Ильиных