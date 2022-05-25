Шахназаров заговорил о статье для Максима Галкина

Журналист считает, что артист Максим Галкин наговорил себе на статью. Переехав в Израиль, Максим Галкин не забросил общение с фанатами. Периодически он выходит в соцсети и делает громкие заявления относительно своей политической позиции. Такое поведение не нравится российским патриотам, которые отчитывают шоумена и советуют ему не возвращаться домой. Больше всего негатива поведение Галкина вызывает у патриотично настроенных россиян. Они удивлены тем, что кумир занял антироссийскую позицию, ведь именно в родной стране он получил славу, богатство и успех. Сейчас Максим с женой и детьми в Израиле. По слухам, семья пробудет там до конца лета, потом они собираются вернуться, так как Гарри и Лизе нужно идти в школу. Эту новость прокомментировал журналист Михаил Шаханазаров в беседе с коллегой Ириной Лосик. «Информация о том, что Галкин и Пугачева разводятся — лажовый вброс. Они могут вернуться порознь, хотя Максим там на статью наговорил, как я понял», — заявил журналист в эфире подкаста «Полный абзац».Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Пока никто не запрещает Галкину возвращаться на родину, но этот шаг может иметь негативные последствия не только для него, но и его семьи. «Я не хочу устраивать охоты на ведьм, но мы должны научиться уважать себя. Вот Максим уехал в трудный для Родины момент и начал из-за рубежа записывать ролики о деньгах. Посмотрите эти видео, где он говорит: «Я потерял на рекламе, потерял на том, потерял на этом. А то, что люди теряют здоровье, жизни. Это как? С такими приоритетами не надо возвращаться», — подчеркивает политолог. Шахназаров говорит, что свои ценности Галкин обозначил еще в начале марта, когда не разделил боль русского народа, а отправился зарабатывать в Тель-Авив и другие израильские города. Это и вызывает негатив. Отметим, что сам юморист во время записи одного из видео рассказал, что переехал в Израиль, потому что у него забрали эфиры на Первом канале, а также рекламные контракты. Более того, концертная деятельность юмориста тоже встала на паузу.