Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
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Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic


Студия Aspyr и компания Sony в прошлом году анонсировали разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Известно, что игра разрабатывается для Playstation 5 и PC, а выйдет ли она на Xbox в будущем — не сообщается. Появились слухи, что у Microsoft была возможность поучаствовать в создании ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, тем самым обеспечив релиз игры на Xbox Series X | S.

Популярный ютубер MrMattyPlays сообщил информацию, которой поделились его источники в Xbox. По его словам, Microsoft сама отказалась от работы над ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic:

Источники, которые в прошлом были точны, сказали мне, что к Xbox обращались за ремейком KOTOR, и они отказались.

По какой причине Microsoft отказалась от работы над ремейком Star Wars: KOTOR не уточняется. Стоит напомнить, что игра Star Wars: Knights of the Old Republic была консольным эксклюзивом Xbox.

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По материалам: newxboxone

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