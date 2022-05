Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Вадим Карасев





Студия Aspyr и компания Sony в прошлом году анонсировали разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Известно, что игра разрабатывается для Playstation 5 и PC, а выйдет ли она на Xbox в будущем — не сообщается. Появились слухи, что у Microsoft была возможность поучаствовать в создании ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, тем самым обеспечив релиз игры на Xbox Series X | S.

Популярный ютубер MrMattyPlays сообщил информацию, которой поделились его источники в Xbox. По его словам, Microsoft сама отказалась от работы над ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic:

Источники, которые в прошлом были точны, сказали мне, что к Xbox обращались за ремейком KOTOR, и они отказались.

По какой причине Microsoft отказалась от работы над ремейком Star Wars: KOTOR не уточняется. Стоит напомнить, что игра Star Wars: Knights of the Old Republic была консольным эксклюзивом Xbox.