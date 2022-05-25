Sniper Elite 5 получает хорошие оценки от критиков, завтра игра будет в Game Pass

Вадим Карасев





26 мая состоится релиз игры Sniper Elite 5 — новой части популярной серии, которая сразу после выхода станет доступна подписчикам сервиса Game Pass. Сегодня критики опубликовали свои рецензии на Sniper Elite 5, и на данный момент у игры хорошие оценки — немного выше прошлой части. Сейчас у Sniper Elite 5 на Opencritic оценка в 82 балла из 100, 80% критиков рекомендуют игру.

Журналисты отмечают, что Sniper Elite 5 похожа на прошлые части серии, но, тем не менее, разработчики сумели сделать ее интереснее. Карты стали больше не только по размерам, но и по количеству интересных точек на них; стрельба все такая же увлекательная; вариантов прохождения каждого уровня стало еще больше. Игра должна понравиться фанатам серии Sniper Elite и новичкам, которые пропустили все прошлые части, если им нравится такой жанр и сеттинг.

Что касается слабых сторон Sniper Elite 5, журналисты выделяют скучный сюжет, неинтересных персонажей и наличие некоторых технических огрехов.

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