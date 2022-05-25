Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам повлиять на сюжет
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Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам повлиять на сюжет

Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам повлиять на сюжет


Разработчики Sea of Thieves несколько месяцев назад в систему сезонов внедрили систему приключений. Это небольшие активности, которые позволяют игрокам, в том числе, влиять на общую историю в Sea of Thieves.

Студия Rare анонсировала новое приключение — «Затерянные пески», которое выходит уже завтра, 26 мая. Продлится приключение до 9 июня, и оно будет последним в 6 сезоне игры. Игроки в этом приключении смогут повлиять на будущее Sea of Thieves, выбрав между присоединением к Меррику и Братству охотников для восстановления заставы на острове «Золотые Пески», либо к «Костям мертвеца», чтобы помешать им. В зависимости от того, какое решение примут игроки, с будущими обновлениями разработчики изменят форпост.


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Напомним, что Sea of Thieves доступна на Xbox и PC, в том числе в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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