Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай

Вадим Карасев

Классный аксессуар заставит даже самый простой образ засверкать, как бриллиант. Ну а найти "свою" сумку, с которой не хочется расставаться, и вовсе настоящая удача. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 8 аксессуаров на любой вкус: от базовых до креативных, от мини-сумок до вместительных тоутов.

Несмотря на ассистентов и охранников, которые готовы носить вещи, без личной сумочки знаменитости тоже не обходятся. Среди последних трендов: необычные формы, яркие оттенки и возвращение вместительных сумок (без паники, мы нашли, чем заменить даже тоут Dior).





Ким КардашьянКарди БиЗои Кравиц

1.Yulia Kutuzova

Цена: 16 500 pуб.

Выбирая между "инстаграмностью" и практичностью аксессуара, можно обратить внимание на эту модель: пастельный оттенок и формат А4 впишется в будничную жизнь, ну а нетипичная форма станет оригинальным штрихом к образу.





Yulia Kutuzova

2.Pepfer

Цена: 16 000 руб.

У этого бренда можно найти и обычные базовые сумки на каждый день, но фишкой марки являются креативные аксессуары в виде бытовых предметов: например, сумки в виде банки икры, аптечки или пачки сахара — после недавнего ажиотажа в супермаркетах такой аксессуар смотрится весьма иронично.





3.Arny Praht

Цена: 5 700 руб.

Петербургский бренд в этом году выпустил одну из своих самых популярных моделей в более "инстаграмном" исполнении, добавив пластиковые ручки и яркие расцветки, в том числе и официально трендовый фиолетовый. Внутри — одно отделение и карман на молнии.





Arny Praht

4.CNS — Coins

Цена: 15 500 руб.

Благодаря возрожденной модели Balenciaga Le Cagole (в кампании бренда ее представляла Ким Кардашьян) полумесяц снова стал трендовой формой. Лаконичную современную сумку-хобо можно найти у бренда CNS — Coins, который был основан в 2019 году. Сумка представлена и в розовом оттенке — на случай, если захочется стать еще ближе к эстетике нулевых.





CNS — Coins

5.Volchek.design

Цена: 23 100 руб.

Еще один бренд из Санкт-Петербурга, на который стоит обратить внимание. Сумки команда бренда делает в своей небольшой мастерской и много работает над дизайном и удобством каждой модели. Мимолетным трендам тут следовать не спешат, так что ассортимент придется по душе тем, кто ищет что-то индивидуальное — "свое". Миниатюрная (10х10х20) сумка с металлическими ножками, которые защищают дно, может стать универсальным аксессуаром, который подойдет и к деловому костюму, и к вечернему платью.





Volchek

6.Seven Pieces

Цена: 36 900 руб.

Те, кто внимательно следит за новостями индустрии моды, знают, что в последние годы дизайнеры с особым интересом изучали альтернативы коже животного происхождения и активно развивались стартапы, которые делали кожу из кактуса, яблок и других веганских материалов. Теперь такие сумки можно купить и в России. Бренд Seven Pieces выпустил коллаборацию с турецкой маркой Mianqa. Например, эта шестиугольная сумка-бакет сделана из кожи, полученной из яблок.





Seven Pieces

7.MyBacio

Цена: 20 950 руб.

Сумки MyBacio делают из отходов мебельного производства, а коллекции выпускают ограниченным тиражом, сохраняя курс на разумное потребление и уникальность товара. Команда марки работает и с индивидуальными заказами от клиентов, так что можно заказать собственный дизайн: форму, цвет, рисунок и оформление.





MyBacio

8.Two Eagles

Цена: 28 950 руб.

Главным поставщиком тканых тоутов для модниц был, конечно, Dior — вместительные сумки бренда то и дело мелькали на фото инстадив у джетов и бассейнов. Но и в России существует марка, которая специализируется на сумках из тканых материалов. В линейке есть и клатчи, и косметички, но флагманом являются именно тоуты разных размеров с узорами.





Two EaglesНадя Бесчетникова