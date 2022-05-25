Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай

Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай

Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай

Классный аксессуар заставит даже самый простой образ засверкать, как бриллиант. Ну а найти "свою" сумку, с которой не хочется расставаться, и вовсе настоящая удача. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 8 аксессуаров на любой вкус: от базовых до креативных, от мини-сумок до вместительных тоутов.

Несмотря на ассистентов и охранников, которые готовы носить вещи, без личной сумочки знаменитости тоже не обходятся. Среди последних трендов: необычные формы, яркие оттенки и возвращение вместительных сумок (без паники, мы нашли, чем заменить даже тоут Dior).


Ким Кардашьян
Карди Би
Зои Кравиц

1.Yulia Kutuzova

Цена: 16 500 pуб.

Выбирая между "инстаграмностью" и практичностью аксессуара, можно обратить внимание на эту модель: пастельный оттенок и формат А4 впишется в будничную жизнь, ну а нетипичная форма станет оригинальным штрихом к образу.


Yulia Kutuzova

2.Pepfer

Цена: 16 000 руб.

У этого бренда можно найти и обычные базовые сумки на каждый день, но фишкой марки являются креативные аксессуары в виде бытовых предметов: например, сумки в виде банки икры, аптечки или пачки сахара — после недавнего ажиотажа в супермаркетах такой аксессуар смотрится весьма иронично.


3.Arny Praht

Цена: 5 700 руб.

Петербургский бренд в этом году выпустил одну из своих самых популярных моделей в более "инстаграмном" исполнении, добавив пластиковые ручки и яркие расцветки, в том числе и официально трендовый фиолетовый. Внутри — одно отделение и карман на молнии.


Arny Praht

4.CNS — Coins

Цена: 15 500 руб.

Благодаря возрожденной модели Balenciaga Le Cagole (в кампании бренда ее представляла Ким Кардашьян) полумесяц снова стал трендовой формой. Лаконичную современную сумку-хобо можно найти у бренда CNS — Coins, который был основан в 2019 году. Сумка представлена и в розовом оттенке — на случай, если захочется стать еще ближе к эстетике нулевых.


CNS — Coins

5.Volchek.design

Цена: 23 100 руб.

Еще один бренд из Санкт-Петербурга, на который стоит обратить внимание. Сумки команда бренда делает в своей небольшой мастерской и много работает над дизайном и удобством каждой модели. Мимолетным трендам тут следовать не спешат, так что ассортимент придется по душе тем, кто ищет что-то индивидуальное — "свое". Миниатюрная (10х10х20) сумка с металлическими ножками, которые защищают дно, может стать универсальным аксессуаром, который подойдет и к деловому костюму, и к вечернему платью.


Volchek

6.Seven Pieces

Цена: 36 900 руб.

Те, кто внимательно следит за новостями индустрии моды, знают, что в последние годы дизайнеры с особым интересом изучали альтернативы коже животного происхождения и активно развивались стартапы, которые делали кожу из кактуса, яблок и других веганских материалов. Теперь такие сумки можно купить и в России. Бренд Seven Pieces выпустил коллаборацию с турецкой маркой Mianqa. Например, эта шестиугольная сумка-бакет сделана из кожи, полученной из яблок.


Seven Pieces

7.MyBacio

Цена: 20 950 руб.

Сумки MyBacio делают из отходов мебельного производства, а коллекции выпускают ограниченным тиражом, сохраняя курс на разумное потребление и уникальность товара. Команда марки работает и с индивидуальными заказами от клиентов, так что можно заказать собственный дизайн: форму, цвет, рисунок и оформление.


MyBacio

8.Two Eagles

Цена: 28 950 руб.

Главным поставщиком тканых тоутов для модниц был, конечно, Dior — вместительные сумки бренда то и дело мелькали на фото инстадив у джетов и бассейнов. Но и в России существует марка, которая специализируется на сумках из тканых материалов. В линейке есть и клатчи, и косметички, но флагманом являются именно тоуты разных размеров с узорами.


Two Eagles
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Sniper Elite 5 получает хорошие оценки от критиков, завтра игра будет в Game Pass
Sniper Elite 5 получает хорошие оценки от критиков, завтра игра будет
Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Слух: Xbox сам отказался от разработки ремейка Star Wars: Knights of
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей на любой случай
Тоут, хобо и сумка из кожи яблок: 8 практичных и креативных моделей
Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой
Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Цена автомобиля Lada XRAY Cross
Цена автомобиля Lada XRAY Cross
Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One
Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One
Покупать квартиру с ремонтом или без
Покупать квартиру с ремонтом или без
Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко
Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди

Еще по теме

10 платьев на лето: от яркого мини до удобного сарафана
20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
Звездный гардероб: топ−3 люксовых сумок Пелагеи
Стильный аксессуар на все случаи жизни