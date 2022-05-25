Товары из ДНР и ЛНР приравняли к товарам из ЕАЭС

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Скорректирован ряд правительственных актов, которыми установлены запреты и ограничения допуска к госзакупкам отдельных иностранных товаров. Соответствующее постановление кабмина от 16 мая 2022 года № 883 вступает в силу 25 мая.

По действующим нормам, иностранные товары проходят отдельную процедуру доступа к госзакупкам. При этом для товаров, услуг и работ, происходящих из стран Евразийского экономического союза, сделаны послабления.

Новое постановление кабмина приравнивает товары, работы и услуги из ДНР и ЛНР к происходящим из государств ЕАЭС.

Законы, вступающие в силу с 25 мая

Уточняется, что подтверждением страны происхождения товаров, произведенных в этих республиках, является указание в заявке регистрационного номера сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченными органами ЛНР и ДНР.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

#торговля #Донбасс #ЕАЭС

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