Товары из ДНР и ЛНР приравняли к товарам из ЕАЭС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Товары из ДНР и ЛНР приравняли к товарам из ЕАЭС

Товары из ДНР и ЛНР приравняли к товарам из ЕАЭС

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Скорректирован ряд правительственных актов, которыми установлены запреты и ограничения допуска к госзакупкам отдельных иностранных товаров. Соответствующее постановление кабмина от 16 мая 2022 года № 883 вступает в силу 25 мая.

По действующим нормам, иностранные товары проходят отдельную процедуру доступа к госзакупкам. При этом для товаров, услуг и работ, происходящих из стран Евразийского экономического союза, сделаны послабления.

Новое постановление кабмина приравнивает товары, работы и услуги из ДНР и ЛНР к происходящим из государств ЕАЭС.

Законы, вступающие в силу с 25 мая


Уточняется, что подтверждением страны происхождения товаров, произведенных в этих республиках, является указание в заявке регистрационного номера сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченными органами ЛНР и ДНР.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#торговля #Донбасс #ЕАЭС


263
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября, представлен дебютный тизер
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября, представлен
Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах
Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на

Топ на сегодня

Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"
Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы

Еще по теме

В Евразийском союзе будут отслеживать оборот товаров
В России изменился порядок определения таможенной стоимости товаров
Медведев подписал постановление о российских товарах в госзакупках
Госзаказчики на 80% авансируют закупку отечественных станков