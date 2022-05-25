В России хотят присоединиться к борьбе с незаконными актами в адрес международной авиации

21:39 Автор: Наталия Васильева

Законопроект: № 130559-8

Правительство внесло в Госдуму законопроект о присоединении России к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации и Протоколу, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Документ размещен в электронной базе палаты.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации и Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, от 2010 года нацелены на существенное укрепление антитеррористической безопасности, в том числе через криминализацию ряда деяний с использованием оружия массового поражения (ОМУ). Законопроектом предлагается присоединиться к Конвенции и Протоколу с рядом оговорок.

Так, Конвенция обязывает государства открывать уголовное преследование за перевозки биологического, химического и ядерного оружия и сопутствующих материалов на гражданских воздушных судах. Согласно подпункту «i» (4) пункта 1 статьи 1 Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, любой человек совершает преступление, если незаконно и преднамеренно перевозит или способствует перевозке на борту воздушного судна любого оборудования, материалов или программного обеспечения либо технологии, которые вносят существенный вклад в производство или доставку биологического оружия.

В соответствии с законопроектом кабмина, Россия рассматривает в качестве преступления, предусмотренного этим подпунктом, незаконную и преднамеренную перевозку или способствование перевозке на борту воздушного судна оборудования, материалов или ПО либо технологии, если они подпадают под действие международных договоров, участницей которых является РФ.

В частности, речь идет о Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года, и многосторонних режимах экспортного контроля, участницей которых является РФ. Таких как Группа ядерных поставщиков, Режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, а также списков контролируемых товаров и технологий, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ.

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Кроме того, согласно законопроекту, Россия не считает себя связанной положениями пункта 1 статьи 20 Конвенции, которая гласит, что любой спор между двумя или более государствами-участниками по толкованию или применению Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них будет передаваться на арбитраж.

Согласно Конвенции, когда в результате совершения одного из преступлений полет отложен или прерван, любое государство-участник, на территории которого находятся самолет, пассажиры или экипаж, содействует его пассажирам и экипажу в продолжении их следования так скоро, насколько это возможно, и без задержки возвращает воздушное судно и его груз законным владельцам. Россия исходит из того, что содержащееся в этом пункте понятие «без задержки» не препятствует проведению необходимых процессуальных действий в соответствии с законодательством РФ, говорится во внесенном кабмином законопроекте.





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