Виктория Боня нашла себе новую работу

Ведущая Виктория Боня взялась за скандальный проект. Первый сезон шоу «Злые языки» уже отснят. «Я сама давно являюсь жертвой разных сплетен, — говорит Боня. — Очень часто хочется иметь возможность развеять подобные небылицы. Уверена, что проект будет набирать популярность, и мы поможем известным людям избавиться от ненужных слухов». Ведущие готовы усомниться в любой публикации о звездах, а гости делятся своими секретами и раскрывают интриги. За отказ отвечать честно последует задание от ведущих, которое обязательно нужно выполнить. Гостями первых выпусков стали Митя Фомин и Дана Борисова.Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Мариам Халилова, режиссёр продюсер и автор идеи шоу, уверена: «В жёлтой прессе нет дыма без огня. Сейчас полностью готов первый сезон, я очень надеюсь, вы все его посмотрите, мы все увидим цифры и приступим к съёмкам второго сезона. В нем примут участие и мировые звезды и самые интересные представители российского шоу-бизнеса. С нетерпением жду Николая Баскова. Верю в его юмор и самоиронию». «Само шоу построено на экспромте: всей команде можно было говорить и делать все, что они захотят», — делится Наталья Краснова, ведущая шоу. — «Я старался выжать все соки из гостей и ведущих. Коллектив получился дружный, несмотря на то, что мы все поначалу чуть не передрались. Но потом все было хорошо, Виктория Боня даже подарила моей маме помаду», — считает еще один ведущий проекта Андрей Борисов. Проект будет выходить на национальном видеохостинге каждую неделю.