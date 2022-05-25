Виктория Боня нашла себе новую работу
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Виктория Боня нашла себе новую работу

Виктория Боня нашла себе новую работу
Ведущая Виктория Боня взялась за скандальный проект.   Первый сезон шоу «Злые языки» уже отснят. «Я сама давно являюсь жертвой разных сплетен, — говорит Боня. — Очень часто хочется иметь возможность развеять подобные небылицы. Уверена, что проект будет набирать популярность, и мы поможем известным людям избавиться от ненужных слухов». Ведущие готовы усомниться в любой публикации о звездах, а гости делятся своими секретами и раскрывают интриги. За отказ отвечать честно последует задание от ведущих, которое обязательно нужно выполнить. Гостями первых выпусков стали Митя Фомин и Дана Борисова.
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Мариам Халилова, режиссёр продюсер и автор идеи шоу, уверена: «В жёлтой прессе нет дыма без огня. Сейчас полностью готов первый сезон, я очень надеюсь, вы все его посмотрите, мы все увидим цифры и приступим к съёмкам второго сезона. В нем примут участие и мировые звезды и самые интересные представители российского шоу-бизнеса. С нетерпением жду Николая Баскова. Верю в его юмор и самоиронию». «Само шоу построено на экспромте: всей команде можно было говорить и делать все, что они захотят», — делится Наталья Краснова, ведущая шоу. — «Я старался выжать все соки из гостей и ведущих. Коллектив получился дружный, несмотря на то, что мы все поначалу чуть не передрались. Но потом все было хорошо, Виктория Боня даже подарила моей маме помаду», — считает еще один ведущий проекта Андрей Борисов. Проект будет выходить на национальном видеохостинге каждую неделю.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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