Володин: Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США

10:05 Автор: Юлия Катенёва

Искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Минфина США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга РФ.

России 27 мая предстоят выплаты по еврооблигациям.

На этот вызов у нашей страны есть решение, отмечает политик. «Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть, — говорится в публикации. - Во-вторых, платить будем в рублях».

По словам Володина, Соединенные Штаты сами запретили выплаты в долларах, поэтому рублевые платежи — осмысленный выбор Вашингтона. Спикер подчеркнул, что российская валюта в настоящий момент существенно укрепилась, и это создает хорошую конъюнктуру на рынке.

Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть, отметил Володин, призвав «США и сателлитов, поддерживающих их решения» привыкать к рублю.





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