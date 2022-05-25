Володин: Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Володин: Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США

Володин: Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США

Володин: Россия будет платить по госдолгу в рублях после решения США

10:05  Автор: Юлия Катенёва



Искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Минфина США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга РФ.

России 27 мая предстоят выплаты по еврооблигациям.

На этот вызов у нашей страны есть решение, отмечает политик. «Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть, — говорится в публикации. - Во-вторых, платить будем в рублях».

По словам Володина, Соединенные Штаты сами запретили выплаты в долларах, поэтому рублевые платежи — осмысленный выбор Вашингтона. Спикер подчеркнул, что российская валюта в настоящий момент существенно укрепилась, и это создает хорошую конъюнктуру на рынке.

Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть, отметил Володин, призвав «США и сателлитов, поддерживающих их решения» привыкать к рублю.


Читайте также:

• Минфин выплатил доход по еврооблигациям в долларах и евро • Дополнительные доходы бюджета хотят направить на погашение госдолга • Медведев: Наступает эра региональных валют



#США #международные отношения

Ещё материалы: Вячеслав Володин


39
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Яровая: Минздрав не исполнил поручение по медпомощи в Арктике
Яровая: Минздрав не исполнил поручение по медпомощи в Арктике
Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам повлиять на сюжет
Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам
Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на Playstation
Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на
Список игр в аналоге Game Pass от Playstation — подписке Plus Extra и Premium
Список игр в аналоге Game Pass от Playstation — подписке Plus Extra и
Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом
Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы

Еще по теме

США не будут продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга
Володин считает, что 2018 год будет насыщенным и ответственным
Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров
Клишас: Выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях