Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Сегодня, 02:45
Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова поделилась редким фото их годовалого сына Тихона, который растет ее копией. Гражданская жена телеведущего Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова, поделилась в микроблоге редким фото младшего сына Тихона. Она запечатлела мальчика во время игры в сухом бассейне. Маленький Тихон «окопался» среди разноцветных шариков. От удовольствия малыш высунул язык. Снимок Тихона портретный, так что его хорошенькое личико можно рассмотреть во всех деталях. У Тихона голубые глаза и светлые волосы, он блондин, как и его мама Екатерина Тулупова.
Тихон Шепелев Интересно, что Тихон совсем не похож на своего отца Дмитрия Шепелева. Стоит отметить, что и старший сын телеведущего Платон тоже похож на свою маму, ныне покойную певицу Жанну Фриске. Напомним, сын Шепелева и Тулуповой появился на свет в марте 2021 года. Малышу уже год и два месяца. Звездные родители крайне редко показывают наследника в социальных сетях.
По материалам: z-aya