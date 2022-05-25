Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом

Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова поделилась редким фото их годовалого сына Тихона, который растет ее копией. Гражданская жена телеведущего Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова, поделилась в микроблоге редким фото младшего сына Тихона. Она запечатлела мальчика во время игры в сухом бассейне. Маленький Тихон «окопался» среди разноцветных шариков. От удовольствия малыш высунул язык. Снимок Тихона портретный, так что его хорошенькое личико можно рассмотреть во всех деталях. У Тихона голубые глаза и светлые волосы, он блондин, как и его мама Екатерина Тулупова.Тихон Шепелев Интересно, что Тихон совсем не похож на своего отца Дмитрия Шепелева. Стоит отметить, что и старший сын телеведущего Платон тоже похож на свою маму, ныне покойную певицу Жанну Фриске. Напомним, сын Шепелева и Тулуповой появился на свет в марте 2021 года. Малышу уже год и два месяца. Звездные родители крайне редко показывают наследника в социальных сетях.