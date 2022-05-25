За принудительный сбор персональных данных магазины будут штрафовать

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 25 мая 2022 года

14:22 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1184517-7

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается ввести штрафы для продавцов за необоснованный сбор личных данных покупателей. Такой закон одобрили на пленарном заседании Совета Федерации 25 мая.

Он устанавливает административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с покупателем из-за того, что тот не предоставил персональные данные, пояснила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По закону штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Что делать, если персональные данные утекли в Сеть

Поправки в основной закон о защите прав потребителей ранее были одобрены на предыдущем пленарном заседании Совета Федерации, напомнила Рукавишникова. Они вступают в силу 1 сентября этого года. Этим законом запрещается отказывать покупателю в продаже товара или услуги, если он не хочет предоставлять свои персональные данные.

Потребовать предоставить персональные сведения продавцы, в том числе, и интернет-магазины, смогут только, если их сбор имеет законные основания. При этом клиент получит право запросить письменное обоснование, почему ему отказали в покупке. Ответ магазин должен предоставить в течение семи дней. Если требование заявлено в устной форме, ответ нужно дать незамедлительно.

#штрафы #персональные данные

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