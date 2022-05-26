12-минут геймплея шутера Metal Hellsinger для консолей нового поколения

Вадим Карасев





Игра Metal Hellsinger от студии The Outsiders планируется к релизу в 2022 году. В конце прошлого года разработчики объявили, что отказались от версий для приставок прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4, теперь релиз Metal Hellsinger планируется только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Портал IGN совместно с создателями Metal Hellsinger сегодня опубликовали новое 12-минутное геймплейное видео по игре, где можно посмотреть на основные игровые механики и общий стиль проекта. Напомним, что Metal Hellsinger — это ритм-шутер от первого лица, в котором предстоит уничтожать полчища демонов в аду.

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На данный момент у игры Metal Hellsinger все еще нет точной даты релиза.