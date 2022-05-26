16 примеров рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»
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16 примеров рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

16 примеров рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

В погоне за вниманием клиентов рекламщики и маркетологи порой перешагивают все видимые и невидимые границы разумного. Они проявляют весь свой креатив, который может быть забавным, но и спорным тоже бывает. Мы собрали для вас примеры работ, которые можно причислить к категории «божественный маркетинг». Не заметить такое действительно сложно!

Просто реклама грузчиков

Бурят-стайл

г. Улан-Удэ. На упаковке нарисован бурят-гопник на кортах, а на обороте написано «Штырь предупреждает: курение убивает, а семечки нет».

Пельмени

Маркетинг, безжалостный и беспощадный

Килограммчик — это вам не килограмм!

Вот это скидка!

Петербургский креатив

Интересно, как его выжимают?

КОМБО!

Э, я кому сказал не ржать!

Не поспоришь

Маркетолог вы так себе

Поэтично

Быстро привезу бетон. Позвоните, я Антон.

RomanJukov

Суровая Воронежская реклама

Туалетный фитнес

Ещё немного поэзии напоследок

А здесь вы можете найти шедевры из мира объявлений.

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По материалам: Юмор

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