16 примеров рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»
Сегодня, 09:15
В погоне за вниманием клиентов рекламщики и маркетологи порой перешагивают все видимые и невидимые границы разумного. Они проявляют весь свой креатив, который может быть забавным, но и спорным тоже бывает. Мы собрали для вас примеры работ, которые можно причислить к категории «божественный маркетинг». Не заметить такое действительно сложно!
Просто реклама грузчиков
Бурят-стайл
г. Улан-Удэ. На упаковке нарисован бурят-гопник на кортах, а на обороте написано «Штырь предупреждает: курение убивает, а семечки нет».
Пельмени
Маркетинг, безжалостный и беспощадный
Килограммчик — это вам не килограмм!
Вот это скидка!
Петербургский креатив
Интересно, как его выжимают?
КОМБО!
Э, я кому сказал не ржать!
Не поспоришь
Маркетолог вы так себе
Поэтично
Быстро привезу бетон. Позвоните, я Антон.RomanJukov
Суровая Воронежская реклама
Туалетный фитнес
Ещё немного поэзии напоследок
А здесь вы можете найти шедевры из мира объявлений.
По материалам: Юмор