17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны

Если не получается, что-то объяснить словами, то лучше это показать. Именно так и решили поступить герои подборки. Парни, имея отличное чувство юмора и любовь к креативу, решили продемонстрировать через пародию, как выглядит жизнь некоторых девушек. Поверьте, это не просто кривляния. Это сложная работа, включающая кучу деталей и нюансов. Вы только взгляните, насколько все правдоподобно получилось!

Смотрите, кто женился!

Не нужно ненавидеть нас только из-за того, что мы — не ты

Отличный день для осенней прогулки

Долгожданный релакс

Кто здесь само великолепие?

Это называется мода

Странный челлендж с подушками не так давно захватил весь мир. Девушки делали из них стильные платья, использовав для этого всего лишь ремень и каплю фантазии. Стоит сказать, что некоторые образы получались крайне дерзкими и необычными. Как видим, некоторые парни также не остались в стороне и пожелали присоединиться к флешмобу.

Как же классно пахнет этот шампунь

Наконец-то живу своей лучшей жизнью

Не думаю, что мне стоит есть на ночь это желе

Хотим поделиться с этим миром своей радостью

Фото, сделанные незадолго до рождения ребёнка — настоящее искусство. Девушки стараются придумать и воплотить в жизнь самые невероятные идеи. Ведь каждой хочется, чтобы её фотосессия была особенной.

Хотите такой же результат? Нужен уход и ещё раз уход

У меня есть всё для отличного вечера: свечи, глиняная маска, вино, любимая книга и пенная ванна

Расслабляющий отдых в ванной — то, что нужно после тяжёлого дня. Атрибуты в виде ароматических свечей, книги и уходовой косметики делают его ещё лучше. Кстати проводить время таким образом на самом деле любят и многие парни.

Все уходят, а мы остаёмся друг у друга

Отдыхаем с мальчиками

Извините, я опоздал, потому что не хотел приходить

Отлично пародировать умеют не только парни, но и девушки. Здесь вы можете посмотреть на забавные фото, на которых блогер Селеста Барбер с юмором обыгрывает снимки знаменитостей.