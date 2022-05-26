17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны
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17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны

17 парней, которые решили немного потроллить девушек, чтобы показать, как смешно те иногда выглядят со стороны

Если не получается, что-то объяснить словами, то лучше это показать. Именно так и решили поступить герои подборки. Парни, имея отличное чувство юмора и любовь к креативу, решили продемонстрировать через пародию, как выглядит жизнь некоторых девушек. Поверьте, это не просто кривляния. Это сложная работа, включающая кучу деталей и нюансов. Вы только взгляните, насколько все правдоподобно получилось!

Смотрите, кто женился!

Не нужно ненавидеть нас только из-за того, что мы — не ты

Отличный день для осенней прогулки

Долгожданный релакс

Кто здесь само великолепие?

Это называется мода

Странный челлендж с подушками не так давно захватил весь мир. Девушки делали из них стильные платья, использовав для этого всего лишь ремень и каплю фантазии. Стоит сказать, что некоторые образы получались крайне дерзкими и необычными. Как видим, некоторые парни также не остались в стороне и пожелали присоединиться к флешмобу.

Как же классно пахнет этот шампунь

Наконец-то живу своей лучшей жизнью

Не думаю, что мне стоит есть на ночь это желе

Хотим поделиться с этим миром своей радостью

Фото, сделанные незадолго до рождения ребёнка — настоящее искусство. Девушки стараются придумать и воплотить в жизнь самые невероятные идеи. Ведь каждой хочется, чтобы её фотосессия была особенной.

Хотите такой же результат? Нужен уход и ещё раз уход

У меня есть всё для отличного вечера: свечи, глиняная маска, вино, любимая книга и пенная ванна

Расслабляющий отдых в ванной — то, что нужно после тяжёлого дня. Атрибуты в виде ароматических свечей, книги и уходовой косметики делают его ещё лучше. Кстати проводить время таким образом на самом деле любят и многие парни.

Все уходят, а мы остаёмся друг у друга

Отдыхаем с мальчиками

Извините, я опоздал, потому что не хотел приходить

Отлично пародировать умеют не только парни, но и девушки. Здесь вы можете посмотреть на забавные фото, на которых блогер Селеста Барбер с юмором обыгрывает снимки знаменитостей.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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