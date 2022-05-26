Александр Маршал тайком вывозил прах своих родных с Украины

Певец Александр Маршал рассказал, что на Украине ему грозит тюремный срок. В 2015 году Александр Маршал потерял маму. Спустя несколько лет из жизни ушла сестра певца. Музыкант вспомнил, как не смог поехать на Украину и проводить родных людей в последний путь. Восемь лет назад Александру Маршалу запретили въезд на Украину. Если же сам артист давно обосновался в России, то его родные живут в Киеве. Музыкант не может не только навестить близких, но и похоронить их... «В 2015 году не стало моей мамы. Поскольку я не въездной на Украину с 2014-го, на меня даже завели уголовное дело там, то позвонил давним старым друзьям, которые в Киеве, и сказал, что вот такая ситуация, подстрахуйте меня в аэропорту. Они позвонили СБУ, я так думаю, не сказали кому… Они спросили: «Кто?» — «Вот такой-то артист» — «Пусть не приезжает, мы не гарантируем. Но то, что его в аэропорту арестуют, это стопудово». И я говорю, что делать-то? Слава Богу, что у меня там такие друзья. Они кремировали маму и привезли урну», — поведал музыкант в беседе с Антоном Красовским.Александр Маршл - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В 2017-м скончалась сестра исполнителя. Маршал не сумел и с ней попрощаться. «Ирина жила с родителями, она на 10 лет младше меня. И такая же история. Я не смог поехать, друзья привезли урну. Я говорю: «Братцы, ну, там батя на лесном кладбище». Эксгумировали отца, кремировали, привезли урну. Теперь они у меня на Троекуровском кладбище, хотя бы есть куда-то приходить... Те, кто со мной это устроил, да не только со мной, со многими, с теми, кто родился в Киеве, я имею в виду «запрещенных» артистов... Я просто хочу сказать, что это мои враги, личные враги! Но я даже им не желаю испытать то, что я испытал. Это чертовщина конкретная, ими руководит черт!» — на эмоциях сказал Александр Витальевич. Маршал с гордостью называет себя патриотом России. Музыкант на время переезжал в Америку и другие страны, но жить ему комфортно только здесь. «Из США уехал из-за ребенка — это раз. Во-вторых, самая главная причина, когда мы только приехали в Штаты в 1987 году, нам сказал один компетентный человек, что буквально через два года формат MTV и вообще музыкальный формат рок-музыки поменяется полностью. Мы еще тогда думали, что это такое… Вообще другая музыка и вообще другое понимание всего этого. Видимо, другие наркотики появились — и все поменялось, я так думаю…» — заключил певец.