Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански
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Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански

Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански

Российский актер Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански "Дворец". Об этом рассказал Variety Лука Барбарески, который также принимает участие в съемках. Трейлер фильма представили на Каннском фестивале.

Бюджет картины составляет 17 млн евро. Съемки фильма идут уже 15 недель и приближаются к завершению.

Действие фильма происходит накануне Нового года в роскошном отеле "для самых привилегированных слоев общества" под названием "Дворец", который находится на курорте Гштаад в швейцарских Альпах. Черная комедия Полански покажет 24 часа из жизни гостей и тех, кто их обслуживает.

Кроме Петрова, в фильме снимаются Микки Рурк, Фанни Ардан, а также немецкий актер Оливер Мазуччи, который появился в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Новую работу Романа Полански продюсирует французская кинокомпания Wild Bunch. Премьера фильма "Дворец" назначена на ноябрь.

Участие Александра Петрова в новом проекте Полански прокомментировал в своем телеграм-канале Сергей Минаев.

Говорил с Сашей, фильм ожидается огонь.

Напомним, режиссер Роман Полански оказался в центре скандала после того, как в 1977 году в США его обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой. Режиссер заключил сделку со следствием и признал вину, после чего провел в тюрьме 42 дня. Затем  режиссер покинул США и уехал в Европу, чтобы избежать наказания. После этого еще несколько актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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