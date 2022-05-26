Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
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Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным

Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Фанаты взволнованы личной жизни фигуристки Алины Загитовой. Спортсменка держит в тайне свою личную жизнь. Не комментировала олимпийская чемпионка и недавнюю новость о том, что она больше не встречается с форвардом «Ак Барса» и сборной России Дмитрием Воронковым. По информации инсайдеров, инициатором расставания стал хоккеист, однако причины случившегося никому не известны. Поклонники Загитовой, недавно отметившей 20-летие, внимательно следят за ее поведением, надеясь заметить хоть какую-то реакцию на разрыв, но фигуристка прекрасно держится. Недавно Алина отдохнула в ОАЭ в компании Анны Щербаковой и Дарьи Усачевой, а сейчас находится в Москве, где участвует в мероприятиях и учится.
Алина Загитова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Накануне вечером олимпийская чемпионка примерила эффектное белое мини-платье и сделала яркий макияж, а потом устроила зажигательные танцы перед камерой под трек Мэрайи Кэри «Obsessed». Фигуристка замечательно выглядела и прекрасно двигалась, но фолловеры обратили внимание на текст песни, решив, что в нем скрывается тайный смысл – намек на расставание Алины с Воронковым. «Что ты ко мне пристал? Парень, я хочу знать. Врешь, будто я с тобой спала. Но все знают, что ты просто злишься на меня», — гласят строки композиции в переводе на русский. Напомним, слухи о романе Загитовой с хоккеистом появились еще в прошлом году, а в декабре спортсмены даже оказались вместе в Дубае, но старательно делали вид, что почти не знакомы. Зато на Олимпиаде в Пекине Алина активно болела за российскую хоккейную сборную, за которую выступал Дмитрий, а в финале не смогла сдержать слез из-за проигрыша избранника.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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