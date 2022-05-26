CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена
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CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена

CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена


Разработчики из студии CD Projekt несколько недель назад анонсировали новую часть Ведьмака (The Witcher). Сами они говорят, что не стоит игру воспринимать в качестве The Witcher 4, так как игроков ожидает в новой части совершенно другой сюжет.

Новый The Witcher находится на ранней стадии разработки, но его создатели уже отмечают некоторые успехи. Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньски в рамках общения с инвесторами заявил, что «фаза исследований» для создания нового Ведьмака завершена:

Нам очень не терпится вновь посетить вселенную, которая до такой степени сформировала нашу историю. Недавно мы завершили фазу исследований для первой игры в новой саге о Ведьмаке, а это означает, что отныне дальнейшие расходы на разработку будут капитализироваться на нашем балансе.

Напомним, что недавно разработчики объявили о переносе даты выхода обновления до консолей нового поколения для The Witcher 3 на последний квартал 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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