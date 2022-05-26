Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на футбол
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Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на футбол

Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на футбол

11:13  Автор: Евгения Филиппова



Действие «Пушкинской карты» стоит распространить на покупку билетов на спортивные мероприятия. С таким предложением председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Письмо есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Сейчас молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может получить «Пушкинскую карту», номинал которой в этом году составляет 5000 рублей, и оплатить ей поход в музеи, театры, концертные залы и другие организации культуры. Программу финансируют из федерального бюджета.

В Молодежном парламенте предложили распространить ее действие и на сферу физической культуры и спорта. «Нужно дать возможность тратить эти деньги на участие в массовых забегах, походы на футбол, на стадионы», — заявил Дмитрий Шатунов «Парламентской газете».

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Он отправил премьер-министру письмо с просьбой поручить профильным органам исполнительной власти проработать вопрос о внесении в постановление Правительства изменений «с целью расширения перечня мероприятий федерального проекта «Пушкинская карта» в части возможности оплаты мероприятий сферы физической культуры и спорта».

В письме председатель Молодежного парламента отметил, что такие изменения должны, в том числе, поспособствовать вовлечению молодежи в занятия спортом, популяризировать здоровый образ жизни, а также привлечь молодых людей на стадионы, которые нуждаются в заполняемости, на массовые забеги и другие спортивные события. «Так, средняя посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-лиги снизилась почти на 40 процентов в сезоне 2021/2022 годов по сравнению с сезоном 2019/2020 годов», — говорится в письме. 

Дмитрий Шатунов отметил, что члены молодежных парламентов регионов организовали обсуждение программы в своих субъектах, и одной из наиболее часто предлагаемых инициатив стало ее распространение на сферу физкультуры и спорта.



#искусство #спорт

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По материалам: pnp.ru

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