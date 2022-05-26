Главный художник по персонажам Perfect Dark из The Initiative показал свою работу

Вадим Карасев





Про Perfect Dark от The Initiative и Crystal Dynamics с момента анонса нет никакой официальной информации. Некоторые игроки ожидают, что проект может появиться на июньской презентации Xbox и Bethesda, но слухи говорят об обратном.

Главный художник студии The Initiative Мэтт Коркоран у себя на artstation опубликовал собственную работу. Связана она каким-то образом с Perfect Dark или нет — неизвестно. Его работа демонстрирует детализацию человеческого лица. Художник отмечает, что лицо создано полностью вручную без данных сканирования или ранее существовавших текстур кожи.





Для работы автор использовал Unreal Engine 5, ZBrush, Maya, Substance Painter, Knald и HDRI от PolyHaven.