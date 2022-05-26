Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC
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Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC

Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC


Сервис Xbox Cloud Gaming официально не запущен на территории России, но во многих странах он уже работает, в России им можно пользоваться через VPN. Напомним, что Xbox Cloud Gaming дает подписчикам Xbox Game Pass Ultimate доступ к обширной библиотеке игр, которые можно запускать на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере и так далее.

Инженер Xbox Иден Мари в Twitter рассказала об интересной детали, связанной с работой Xbox Cloud Gaming. По ее словам, все игры, которые предлагаются через Xbox Cloud Gaming, имеют предустановленными все DLC. Соответственно, если какое-то дополнение для игры у вас куплено на аккаунте — оно будет доступно и в версии игры через облачный сервис.


Напомним, что недавно в Xbox Cloud Gaming добавили первую игру не из подписки Game Pass — условно-бесплатный проект Fortnite.

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По материалам: newxboxone

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