Игры в Xbox Cloud Gaming имеют предустановленными все DLC

Вадим Карасев





Сервис Xbox Cloud Gaming официально не запущен на территории России, но во многих странах он уже работает, в России им можно пользоваться через VPN. Напомним, что Xbox Cloud Gaming дает подписчикам Xbox Game Pass Ultimate доступ к обширной библиотеке игр, которые можно запускать на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере и так далее.

Инженер Xbox Иден Мари в Twitter рассказала об интересной детали, связанной с работой Xbox Cloud Gaming. По ее словам, все игры, которые предлагаются через Xbox Cloud Gaming, имеют предустановленными все DLC. Соответственно, если какое-то дополнение для игры у вас куплено на аккаунте — оно будет доступно и в версии игры через облачный сервис.





Напомним, что недавно в Xbox Cloud Gaming добавили первую игру не из подписки Game Pass — условно-бесплатный проект Fortnite.