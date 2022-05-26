Эдгард Запашный жестко осадил Потапа и Настю Каменских

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался об угрозах Потапа. Потап продолжает оскорблять российских знаменитостей, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Так, недавно музыкант накинулся на Надежду Бабкину и Ларису Долину, за что получил ответ от Эдгарда Запашного. Все началось с того, что российские знаменитости объявили о создании музыкальной ассоциации, которая будет выявлять молодые таланты страны. В экспертный совет вошли многие деятели шоу-бизнеса, в том числе Лариса Долина и Надежда Бабкина. Об этом узнал Потап и, не сдерживаясь в выражениях, написал. «И это — наши бывшие коллеги. Я обещаю вам, что, если, не дай Бог, мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали это», — сказал музыкант в соцсетях. На этот выпад отреагировал Эдгард Запашный, восхищающийся действиями русских военных, защищающих Отечество. Он посоветовал Потапу держать язык за зубами и вести себя прилично.Потап и Настя «На сегодняшний день на него, на его супругу, такую же хайпожорку, Настю Каменских составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию России в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф», — сказал народный артист РФ. Кроме того, он не понимает, как Потап может угрожать Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной — женщинам, которые старше него и не сделали ему ничего плохого. «Если он когда-нибудь с кем-нибудь захочет разбираться, то пускай выберет себе оппонента покрепче, который сможет в течение нескольких секунд объяснить, что человек не имеет права угрожать женщине, человек не имеет права угрожать людям, которые гораздо старше его», — заявил представитель цирковой династии, цитирует «Пятый канал».