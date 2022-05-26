Кабмину дали право ограничивать внешнеэкономическую деятельность

Тема: Какие законы вступают в силу

00:07 Автор: Мария Соколова

Правительство получило право утверждать списки контролируемых товаров и технологий, ограничивая таким образом внешнеэкономическую деятельность. Такой закон от 26 марта 2022 года № 73-ФЗ вступает в силу 26 мая.

Документ вносит в закон «Об экспортном контроле» изменения, направленные на совершенствование правовых основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Определены условия установления запретов и ограничений такой деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или при подготовке и совершении террористических актов. Речь идет о сырье, материалах, оборудовании, научно-технической информации, услугах и работах, результатах интеллектуальной деятельности.

Законы, вступающие в силу с 26 мая

Закон исключает необходимость утверждения указами президента перечней контролируемых товаров и технологий. Утверждать такие списки будет правительство своими постановлениями. При этом такие постановления будут вступать в силу не ранее чем через девяносто дней со дня их официального опубликования.

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