Кабмину дали право ограничивать внешнеэкономическую деятельность
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Кабмину дали право ограничивать внешнеэкономическую деятельность

Кабмину дали право ограничивать внешнеэкономическую деятельность

Кабмину дали право ограничивать внешнеэкономическую деятельность

Тема: Какие законы вступают в силу


00:07  Автор: Мария Соколова



Правительство получило право утверждать списки контролируемых товаров и технологий, ограничивая таким образом внешнеэкономическую деятельность. Такой закон от 26 марта 2022 года № 73-ФЗ вступает в силу 26 мая.

Документ вносит в закон «Об экспортном контроле» изменения, направленные на совершенствование правовых основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Определены условия установления запретов и ограничений такой деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий, которые могут использовать при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или при подготовке и совершении террористических актов. Речь идет о сырье, материалах, оборудовании, научно-технической информации, услугах и работах, результатах интеллектуальной деятельности.

Законы, вступающие в силу с 26 мая


Закон исключает необходимость утверждения указами президента перечней контролируемых товаров и технологий. Утверждать такие списки будет правительство своими постановлениями. При этом такие постановления будут вступать в силу не ранее чем через девяносто дней со дня их официального опубликования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#власть #бизнес #терроризм


48
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase — список
Слух: Что покажет Microsoft на Xbox & Bethesda Game Showcase —
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
No Man’s Sky получает обновление «Левиафан» с новым типом геймплея
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном Телегиным
Пелагея одержала полную победу в имущественном споре с Иваном
Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков
Настя Ивлеева собирается соблазнять мужиков
Лунный день сегодня 26 мая 2022 года
Лунный день сегодня 26 мая 2022 года
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже
Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью
Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью
15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
Виктория Боня нашла себе новую работу
Виктория Боня нашла себе новую работу
Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на 40-летие
Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на
Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год
Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог

Еще по теме

Банкам придется оперативно рассекретить данные о финансовых операциях
В СНГ изменились правила определения происхождения товаров
Силы ОДКБ смогут участвовать в операциях ООН
Законы, вступающие в силу 2 октября