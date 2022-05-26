Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной сети Wi-Fi
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Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной сети Wi-Fi

Команда Xbox знает о запросе, чтобы консоль запоминала больше одной сети Wi-Fi


Игровая приставка Xbox Series S, можно считать, является портативной, и ее часто игроки используют не только дома. Тем не менее, есть одна крайне неудобная вещь в прошивках Xbox, а именно, консоль может запомнить подключение только к одной сети Wi-Fi. Соответственно, если унести приставку из дома и подключиться в другом месте к Wi-Fi, то при возвращении обратно придется ее снова подключать к сети и вводить пароль.

В Twitter один из пользователей поинтересовался у инженера Xbox Иден Мари, почему так происходит и можно ли с этим что-нибудь сделать на программном уровне. Сотрудница Xbox ответила следующее:

Короткий ответ: всегда есть причина. Тем не менее, я знаю, что команда осведомлена об этом запросе.

Вероятно, решение данной проблемы находится в списке того, что команда Xbox намерена реализовать в приставках с будущими обновлениями прошивок.

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По материалам: newxboxone

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